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        Trakya'da yağmur etkili oldu

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün 'yağış' uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak etkili oldu. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluş törenleri, yağmur altında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:20
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        Trakya'da yağmur etkili oldu
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün 'yağış' uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak etkili oldu. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluş törenleri, yağmur altında gerçekleştirildi.

        Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkisini gösterdi; bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, bekledi. Kırklareli kent merkezinde de yağış etkili oldu. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı törenleri de yağmur altında gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve vatandaşlar katıldı. Yağmur altında yapılan törende, çadır kurularak yağmurdan korunuldu. Bazı vatandaşlar da şemsiye kullandı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışın yer yer etkili olacağını belirtti.

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