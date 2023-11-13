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        Tüfekle vurulan köpeğin bacağı ampute edildi

        EDİRNE´ninKeşan ilçesine bağlı Kozköy´de aracın çarptığı zannedilip kliniğe getirilen, ancak av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen çoban köpeğinin sol ön bacağı ampute edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:45
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        Tüfekle vurulan köpeğin bacağı ampute edildi
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        EDİRNE´ninKeşan ilçesine bağlı Kozköy´de aracın çarptığı zannedilip kliniğe getirilen, ancak av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen çoban köpeğinin sol ön bacağı ampute edildi.

        Kozköy´de yaşayan vatandaşlar sol ön bacağı topallayan `Çomar´ isimli köpeği tedavisi için Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) yetkililerine teslim etti. Keşan´daki özel bir kliniğe götürülen köpeğin çekilen röntgen filminde av tüfeğiyle vurulduğu ve sol ön bacağında çok sayıda saçma bulunduğu tespit edildi. Sahibi tarafından terk edildiği belirtilen köpeğe, `Çomar´ ismi verildi. Açlık ve susuzluk nedeniyle halsiz düşen ve uyuzu olan `Çomar´, `Canevi´ olarak adlandırılan KE-HAYKO Barınağı´nda 1 hafta süreyle bakım ve tedaviye alındı. Daha sonra `Çomar´ın klinikte yapılan ameliyatla sol ön bacağı ampute edildi.

        `BU DURUMUN ARTIK SONLANMASI GEREKİYOR´

        Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Berk Canbaz, köpeğin araç çarptığı zannedilerek kendilerine getirildiğini belirterek, "Getirildikten sonra yaptığımız muayenede araba çarpması sonucu değil av tüfeğiyle vurulması sonucu yaralandığını belirledik. Röntgende sol ön bacağında çok sayıda saçma tespit edildi. Çok bakımsız kaldığını ve uyuzlu olduğunu belirledik. 1 hafta KE-HAYKO barınağında durumunun iyileşmesi için tedaviye alındı. Tedavi sonrası bacağında iyileşme olmaması nedeniyle bacağını kesmek zorunda kaldık. Bu bölgede maalesef tüfekle vurulan köpeklerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu durumun artık sonlanması gerekiyor. Bu hayvanlarda bir can taşıyor. Hedef tahtası olarak görülmemeli. Biz bu durumu kınıyoruz. Lütfen köpekleri vurmayalım" dedi.

        `ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ´

        KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci ise köpeğin araba kazası olduğu için kendilerine getirildiğini ancak klinikte yapılan muayenede sol ön bacağından av tüfeğiyle vurulduğunun tespit edildiğini ifade ederek, "Araba kazası değildi. Bacağında onlarca saçma vardı. Bu yüzden eklemleri parçalanmış ve bacağı enfeksiyon kapmış. Bacak ampute edildi. Maalesef köylerde ya kediler ya da köpekler vuruluyor. Sahibi tarafından terk edilen canlar orada maalesef sahipsiz kalıyor. Hiç kimsede onları istemiyor. O bir canlı. Ona vereceğiniz şey bir dilim ekmek ve onu korumak. Biz bunu kınıyoruz. Köylerde böyle şeylerin yaşanmaması için bir kanun çıkarılmasını ya da valiliğimizin buna bir el atmasını bekliyoruz. Köpeği sahiplendirebilirsek sahiplendireceğiz. Sahiplendiremezsek de barınağımızda yaşamaya devam edecek. Ama biz üzüntü içerisindeyiz. Bu olmaması gereken, insanlığa sığmayan bir hareket. Lütfen hırsızınızı ya da gözünüzün kararmışlığını hiçbir canlıdan çıkartmayın" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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