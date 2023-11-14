Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne´de 695 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı

        EDİRNE´de,polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 695 obje ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne´de 695 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE´de,polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 695 obje ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, çeşitli ebatlarda tarihi eser niteliği taşıyan 695 obje ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, haklarında `2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet´ suçundan yasal işlem başlatıldı.

        SAHTE İÇKİ OPERASYONU

        Öte yandan polis ekipleri Edirne merkez ve Keşan ilçesinde 6 ayrı adreste arama yaptı. Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, gümrük kaçağı 43 şişe içki, 140 litre etil alkol, 10 boş şişe, 21.5 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 30 aroma, 31 bin 400 dolu makaron, 14 bin boş makaron, 2.5 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 8 sigara doldurma makinesi ve 1500 kilitli poşet ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında `5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet´ suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Zehra'nın ölümünde rujla yazılan yazının sırrı araştırılıyor!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        Beyin kanaması geçirdi, hafızasını yitirdi!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Birlik ayçiçeği alımlarını tamamladı
        Trakya Birlik ayçiçeği alımlarını tamamladı
        Edirne'de 84 kaçak yapı yıkılacak
        Edirne'de 84 kaçak yapı yıkılacak
        Edirne'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa