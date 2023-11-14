Edirne´de 695 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı EDİRNE´de,polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 695 obje ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE´de,polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 695 obje ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, çeşitli ebatlarda tarihi eser niteliği taşıyan 695 obje ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, haklarında `2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet´ suçundan yasal işlem başlatıldı.

SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Öte yandan polis ekipleri Edirne merkez ve Keşan ilçesinde 6 ayrı adreste arama yaptı. Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, gümrük kaçağı 43 şişe içki, 140 litre etil alkol, 10 boş şişe, 21.5 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 30 aroma, 31 bin 400 dolu makaron, 14 bin boş makaron, 2.5 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 8 sigara doldurma makinesi ve 1500 kilitli poşet ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında `5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet´ suçundan adli işlem yapıldı.