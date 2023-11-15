Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sis etkili oldu 

        EDİRNE'de,sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, tarihi Selimiye Camisi ise gözden kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sis etkili oldu 
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de,sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, tarihi Selimiye Camisi ise gözden kayboldu.

        Edirne, sabah saatlerinde yoğun sisin etkisine girdi. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kentin simgesi tarihi Selimiye Camisi, sisten görünmez hale geldi. Sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı. Yayalar, yolun karşısına geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı
        Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi
        Edirne'de bir araçta 695 tarihi obje ele geçirildi