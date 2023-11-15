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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi, yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:40
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi, yakalanıp, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerince; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i DHKP-C, 1'i PKK/KCK, 11´i de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 70 kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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