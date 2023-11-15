Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı
EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi, yakalanıp, gözaltına alındı.
EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü şüphelisi, yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerince; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i DHKP-C, 1'i PKK/KCK, 11´i de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 70 kişiyi gözaltına aldı.
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