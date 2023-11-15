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        Ayakkabısının tabanına gizlenmiş metamfetaminle yakalandı

        EDİRNE´ninKeşan ilçesinde şüphe üzeri aranan A.A. isimli kadının ayakkabı tabanına gizlenmiş 10 gram metamfetamin ele geçirildi. A.A. ve yanındaki üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan B.S. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:40
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        Ayakkabısının tabanına gizlenmiş metamfetaminle yakalandı
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        EDİRNE´ninKeşan ilçesinde şüphe üzeri aranan A.A. isimli kadının ayakkabı tabanına gizlenmiş 10 gram metamfetamin ele geçirildi. A.A. ve yanındaki üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan B.S. gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Felek Caddesi´nde durumundan şüphelendikleri A.A. ve B.S. isimli kadınları durdurdu. A.A.´nın yapılan üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 10 gram metamfetamin ele geçirildi. B.S.´nin üzerinde yapılan aramada ise 3 sentetik hap ve içime hazır kağıda sarılı esrar bulundu. A.A. ve B.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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