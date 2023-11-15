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        Bisikletiyle 68 ülke gezen Gürkan Genç: Kendi kültürümüze göre bisiklet yolları yapmalıyız

        BİSİKLETLİYLE2012 yılında başladığı dünya turunda 68 ülke gezip 122 bin kilometre yol kat eden 'Demir Atlı Adam' lakaplı Gürkan Genç, Türkiye'deki bisiklet yollarının ülkenin kendi kültürü ve dinamiğine göre inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Genç, "Muhteşem yolları ülkemizde inşa edebiliriz, yerimiz var, sadece biz bu yolları Avrupa'dan almayalım. Çünkü Avrupa kendi eğitim ve kültürüne göre bu yolları yapıyor. Biz kendi kültürümüze, kendi dinamiklerimize göre bisiklet yollarını inşa etmeliyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:20
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        Bisikletiyle 68 ülke gezen Gürkan Genç: Kendi kültürümüze göre bisiklet yolları yapmalıyız
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        BİSİKLETLİYLE2012 yılında başladığı dünya turunda 68 ülke gezip 122 bin kilometre yol kat eden 'Demir Atlı Adam' lakaplı Gürkan Genç, Türkiye'deki bisiklet yollarının ülkenin kendi kültürü ve dinamiğine göre inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Genç, "Muhteşem yolları ülkemizde inşa edebiliriz, yerimiz var, sadece biz bu yolları Avrupa'dan almayalım. Çünkü Avrupa kendi eğitim ve kültürüne göre bu yolları yapıyor. Biz kendi kültürümüze, kendi dinamiklerimize göre bisiklet yollarını inşa etmeliyiz" dedi.

        Türkiye'den 2010 yılında İpek Yolu'nu kullanarak bisikletle Japonya'ya giden ilk isim olan ve bu nedenle 'Demir Atlı Adam' lakabıyla anılan Gürkan Genç, 2012'de başladığı dünya turunda 11 yılda 122 bin kilometre yol kat edip 68 ülkeyi gezdi. Amerika Birleşik Devletleri vizesi almak için Türkiye'ye dönen Genç, Edirne ziyaretinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde üniversiteli gençlerle buluşup, deneyimlerini paylaştı.

        'TUR 4-5 YIL DAHA DEVAM EDECEK'

        Gezdiği ülkelerde çekilen fotoğraflarının bulunduğu sergiyi de açan Genç, üniversitelilerle yol hikayelerini paylaştı. 2012'de çıktığı dünya turu kapsamında dünyanın birçok ülkesini gezdiğini anlatan Genç, "2023 yılına kadar Türkiye'ye dönmeden Avrupa'nın tamamını, Afrika'nın birçok ülkesini, Orta Doğu'yu, Güney Amerika ve Orta Amerika'yı seyahat ederek bisikletle dünya turuma devam ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri vizesini almak için Türkiye'ye geldim, şu anda o yüzden ülkemizde bulunmaktayım. Vizelerimi aldım, bu yılın sonunda, 30 Aralık 2023'te tekrar geri dönüp, önümüzdeki 4 sene daha Meksika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Güney Asya olmak üzere 4 veya 5 sene daha bisikletle dünya turuma devam edeceğim, inşallah kazasız, belasız bu turu bitirip ülkeme geleceğim" dedi.

        'TÜRKİYE'DE BİSİKLET FARKINDALIĞI ARTIYOR'

        Gezdiği ülkeler arasında, bisiklet kültürüne sahip 28 farklı ülke gördüğünü anlatan Gürkan Genç, "68 ülkeyi bisikletle gezdiğiniz zaman 4 farklı kıtada bisiklet kültürüne sahip ülkeler olduğunu görüyorsunuz. Bunun sayısı da 28 ülke. Yani bisikleti kullanıyorlar, onunla ilgili yasalar çıkartmışlar, kurallar çıkartmışlar. Sayı o kadar fazla değil aslında baktığınızda 68 ülke içerisinde. Türkiye bu konuda daha yeni yeni adımlar atıyor. Ülkemizin 100'üncü yılındayız, Cumhuriyetin 100'üncü yılındayız. Bu işleri, kültürü ve eğitimi 100 sene önce yapmış toplumlarla Türkiye'deki bisiklet kültürünü henüz karşılaştırmamamız gerekiyor. Çünkü olayın daha başındayız ve zamana ihtiyacımız var. Türkiye'de son yıllarda bisiklet kullanımı artıyor, bu güzel bir şey, farkındalık artıyor. Üniversitelerimiz içerisindeki topluluk sayısı artıyor, öğrencilerin bisiklete kullanım alışkanlıkları artıyor, tur bisikletçiliği artıyor" diye konuştu.

        'TÜRKİYE'NİN KENDİ KÜLTÜRÜ VE DİNAMİĞİNE GÖRE BİSİKLET YOLU YAPMASI GEREK'

        Türkiye'deki bisiklet yolu çalışmalarında hız kazanıldığını fakat bu konuda ülkenin kendi kültürü ve dinamiğine göre yollar inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Genç, "Hepsinin bir araya gelebileceği muhteşem yolları ülkemizde inşa edebiliriz, yerimiz var, sadece biz bu yolları Avrupa'dan almayalım. Çünkü Avrupa kendi eğitim ve kültürüne göre bu yolları yapıyor. Biz kendi kültürümüze, kendi dinamiklerimize göre bisiklet yollarını inşa etmeliyiz. Mavi boyalı değil, yolun sağında değil, başka çözümler var bunun için" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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