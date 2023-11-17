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        Marmara için 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:18
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        Marmara için 'fırtına' uyarısı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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