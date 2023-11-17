Yalnız yaşadığı evde hareketsiz bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

EDİRNE´ninKeşan ilçesinde Ali Topuz (41), yalnız yaşadığı evinde kapıyı kırarak içeri giren kardeşi Çağlar Topuz tarafından yerde hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan Ali Topuz, kurtarılamadı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yeni Mahalle Belkoop Sitesi´ndeki bir dairede meydana geldi. Çağlar Topuz, telefonla aradığı ağabeyi Ali Topuz´a ulaşamayınca evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Topuz kapıyı kırarak, içeri girdi. Ağabeyi Ali Topuz´u yerde hareketsiz yatarken bulan Çağlar Topuz, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Ali Topuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Ali Topuz´un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Keşan´daki bir iş yerinde ayakkabı satışı yaptığı belirtilen Ali Topuz´un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.