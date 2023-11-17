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        Marmara için 'fırtına' uyarısı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:20
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        Marmara için 'fırtına' uyarısı (2)
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        `ÇOKKUVVETLİYAĞIŞ´ BEKLENİYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi´nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Kuvvetli yağışların yarın, akşam saatlerinde, Yalova´da gece saatlerinde, İstanbul´da ise pazar günü, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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