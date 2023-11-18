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        Edirne'de kuvvetli rüzgar, TIR devirdi

        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarını uçtu, bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazılarının ise dalları kırıldı. Kuvvetli rüzgar sırasında park halindeki bir TIR da devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:00
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        Edirne'de kuvvetli rüzgar, TIR devirdi
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        EDİRNE'ninİpsala ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarını uçtu, bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazılarının ise dalları kırıldı. Kuvvetli rüzgar sırasında park halindeki bir TIR da devrildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Edirne'nin İpsala ilçesinde gece yarısından itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki bir TIR devrildi. İlçenin Köprü Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi, bazılarının ise dalları kırıldı. Belediye ekipleri uçan çatı ve devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de zaman zaman sağanak yağış etkili oluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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