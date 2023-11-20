2 katlı metruk bina yandı

EDİRNE´de2 katlı metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısı ve dış cephesi zarar gördü.

Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak´ta sabah saatlerinde 2 katlı bir binadan alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bitişikteki 3 katlı binanın dış cephesi ve çatısı da zarar gördü.

Mahallede oturan Hasan Makas, metruk binanın madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldiğini söyleyerek, "Defalarca bina sahibine de söyledim. Burası yanacak, zarar görecek. Burada uyuşturucu bağımlıları girip zarar veriyorlar. Kimse beni kale almadı. Uyuşturucu bağımlıları buraya geliyorlar, yangını çıkaran da onlardır diye düşünüyorum. İtfaiye çok geç geldi" dedi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.