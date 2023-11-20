Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        2 katlı metruk bina yandı

        EDİRNE´de2 katlı metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısı ve dış cephesi zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 katlı metruk bina yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE´de2 katlı metruk bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı bitişiğindeki 3 katlı binanın çatısı ve dış cephesi zarar gördü.

        Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak´ta sabah saatlerinde 2 katlı bir binadan alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bitişikteki 3 katlı binanın dış cephesi ve çatısı da zarar gördü.

        Mahallede oturan Hasan Makas, metruk binanın madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldiğini söyleyerek, "Defalarca bina sahibine de söyledim. Burası yanacak, zarar görecek. Burada uyuşturucu bağımlıları girip zarar veriyorlar. Kimse beni kale almadı. Uyuşturucu bağımlıları buraya geliyorlar, yangını çıkaran da onlardır diye düşünüyorum. İtfaiye çok geç geldi" dedi.

        Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Edirne'de kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de kullanılmayan evde çıkan yangın söndürüldü
        Sağanak, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
        Sağanak, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
        "Efsane renk" Edirne kırmızısı ekolojik ürün sevenlerin tercihleri arasına...
        "Efsane renk" Edirne kırmızısı ekolojik ürün sevenlerin tercihleri arasına...
        Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
        Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de jandarmanın başvurusuyla 35 internet adresine erişim engellendi
        Edirne'de jandarmanın başvurusuyla 35 internet adresine erişim engellendi