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        Okul önünde bacağından vuruldu

        EDİRNE'ninKeşanilçesinde Abdullah Y. (43), okul önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:55
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        Okul önünde bacağından vuruldu
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        EDİRNE'ninKeşanilçesinde Abdullah Y. (43), okul önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde İspat Cami Mahallesi Safiye Erol Sokak'taki Yekta Baydar Ortaokulu binası önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Abdullah Y., arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile sağ bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Y., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Okul binasında da öğrenciler, kısa süreli panik yaşadı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Abdullah Y. ilk ifadesinde, husumetlisi olmadığını, vuran kişiyi tanımadığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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