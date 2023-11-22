10 günde 158 kilo yağış alan Trakya'da tarlalar yeşerdi

TRAKYA'dametrekareye son 10 günde toplam 158,6 kilogram yağmur düştü; yağışlar ile buğday tarlaları da yeşerdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Buğdayın çıkması açısından, herhangi bir sıkıntı yaşayacağı pozisyon yok" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Trakya'da da yaz mevsimi yağışsız geçti, üretici buğdayını kuru toprağa ekti. Gözünü yağışlara çeviren üreticinin yüzü, bölgede son 10 gündür etkili olan yağmurlar ile güldü. Son 10 günde Edirne'de metrekareye 35,6, Kırklareli'de 53, Tekirdağ'da 70 kilogram olmak üzere toplam 158,6 kilogram yağmur düştü. Yağmur ile buğday ekili tarlalar da yeşil renge bürünmeye başladı. Yağışlar, bölgede tarım alanlarının sulamasında kullanılan Meriç ve Tunca nehirlerinde de doluluk oranlarını arttırdı. 1 Kasım'da 3 metreküp/saniye debiyle akan Tunca Nehri'nde; bu oran 6 metreküp/saniyeye, 51 metreküp/saniyeyle akan Meriç Nehri'nde ise 75 metreküp/saniyeye çıktı.

'ÇOK BÜYÜK BİR SIKINTIMIZ KALMADI'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yağmurlar ile buğdayın çıkışında herhangi bir sorun kalmadığını anlattı. Arabacı, "Kurak bir yıl geçirdik. Kurak bir yılın ardından yine ekim dönemi geldi. Ekim döneminde üreticilerimizin bir kısmı, kurağa ekiliş yapmaya başladı. Tabii bu süreçte birçok üreticimiz yağış bekliyordu. Hep hava durumu takip edip, ona göre işçilik yapmak için bekledi. Çok şükür sonunda yağışlar başladı. Belli aralıklarla, ilk etapta 7-15 kilo arası, bazı yerlerde 20 kiloya kadar yağışlar oldu. Bu birkaç gün ara ile bu yağışları aldık. Şu an buğday ekilişleri ile alakalı ekilişimiz bitti denilecek seviyede sayılır. Bölgemizde ekiliş yapacak çok az bir üreticimiz kaldı. O yüzden şu an ekiliş ile ilgili çok bir sıkıntımız kalmadı diyebiliriz" dedi.

'ŞU AN YAĞIŞ, ÇIKIŞ AÇISINDAN YETERLİ'

Yağışların buğdayın çıkışı için yeterli olduğunu söyleyen Arabacı, "Buğdayın çıkması açısından, herhangi bir sıkıntı yaşayacağı pozisyon yok. Öyle üst kısımlarda kuru ya da alatav dediğimiz tav yok. Şu an yağış, çıkış açısından yeterli. İnşallah bu son günde yağan yağmurlar ile de bu ayçiçeği ekilecek yerlerde, nadas dediğimiz yerlerde sürüm başladı. İnşallah bundan sonraki gelecek yağışlar ile beraber buğdayın gelişimi ve bundan sonraki süreçteki gelişimi açısından da faydası olacaktır. Son zamanlarda 2-3 gün arayla ya da 1 hafta geçmeden yağış aldık. İnşallah bu tempoda, bu şekilde yağışlarımız devam eder. Kış boyunca da güzel yağış alırız ve taban suyumuz yeterli doyuma ulaşır" diye konuştu.

'İNŞALLAH GÜZEL YAĞIŞ ALIRIZ'

Yağışların kış boyunca da devam etmesinin baraj ve nehirler açısından önemli olduğunu belirten Arabacı, "Tabii taban suyumuz yeterli doyuma ulaştıktan sonra da baraj ve nehir debilerimiz yükselecektir. İnşallah güzel yağışlar alırız. Sadece buğdayın çıkılması açısından yeterli yağış değil; toprağın doyumu ve barajlarımızın dolacağı şekilde yağışlar olur diye ümit ediyoruz. Kış dönemleri bu yağışları alırsak hem baraj hem topraklarımızın doyumu hem de nehir debilerimiz uygun bir şekilde olacaktır. Önümüzdeki yıl da inşallah bereketli, üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı bir yıl olur diye umuyorum" dedi.