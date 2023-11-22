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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'deYunanistan'akaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:20
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'deYunanistan'akaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince, 2 gün önce Enez ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri A.D. ve S.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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