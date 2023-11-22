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        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİGenelMüdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bugün, öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:08
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        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİGenelMüdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bugün, öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin güney ve doğusunda, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri başta olmak üzere Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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