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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:08
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
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        5FETÖŞÜPHELİSİ YAKALANDI

        Güvenlik güçleri, Enez ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T., C.D., M.C., S.G. ve C.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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