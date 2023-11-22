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        Edirne'de ağzı bağlı çuvalda, kulakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek bulundu

        EDİRNE'deKeşanSokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) canevi barınağı önüne bırakılan ağzı kapalı çuvaldan, kulakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek çıktı. Bakımı yapılan ve durumu iyi olan köpek, daha sonra sahiplendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:20
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        Edirne'de ağzı bağlı çuvalda, kulakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek bulundu
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        EDİRNE'deKeşanSokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) canevi barınağı önüne bırakılan ağzı kapalı çuvaldan, kulakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek çıktı. Bakımı yapılan ve durumu iyi olan köpek, daha sonra sahiplendirildi.

        Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki canevi barınağına gelen görevli, barınağın önüne bırakılmış ağzı bağlı çuvalı fark etti. Çuvalın ipini çözen görevli, içinde karton koliye konulmuş, kulakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek gördü. Veteriner kliniğine götürülen 2,5 aylık erkek köpek, bakıma alındı. Durumu iyi olup, Serdar Yumuşak (45) ve oğlu Mirhan Yumuşak (11) tarafından sahiplenen köpeğe 'Gofret' adı verildi.

        'O BİR CAN, EŞYA DEĞİL'

        KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, "Pazartesi gecesi, canevi barınağımızın önüne ağzı bağlı bir çuval bırakılmış. Dün sabah görevli arkadaşımız da çuvalı açtığında bir kolinin içerisinde kulakları ve kuyruğu kesilmiş 2,5 aylık bir köpek bulmuş. Buna çok üzüldük. Hemen muayene ettirdik, gayet sağlıklıydı. Aynı gün içerisinde de çok güzel bir aile, baba ve oğul gelip köpeği sahiplendi. Üzüntümüzün karşılığında bir sevinç ve mutluluk yaşadık. Ama artık üzüntü yaşamak istemiyoruz. Gün geçmiyor ki bir köpek vurulsun, işkence görsün, bir kazalı kedi veya köpek bize getirilsin. İmkanlarımız var. Keşan Belediyesi'nin yeri var. Derneğimizin bir yeri var. Hiç olmadı onu çuvala koyup, ağzını bağlamak yerine, ölüme atmak yerine onu dışarıya salın. Elbette vicdanlı bir insan çıkacak ve bahçesine alacaktır. Artık kötülük istemiyoruz. Keşan'da bunları yaşamak istemiyoruz. Bu yapılanı kınıyoruz. Sonuçta o bir can, eşya değil. Toplum olarak her şeyin güzelini yaşamalıyız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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