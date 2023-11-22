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        Keşan´da sağanak etkili oldu

        METEOROLOJİ'ninyağış uyarısının ardından Edirne´nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:20
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        Keşan´da sağanak etkili oldu
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        METEOROLOJİ'ninyağış uyarısının ardından Edirne´nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 18 derece olduğu Keşan'da, akşam saatlerinde yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Bazı evlerin bahçelerini ise su bastı.

        Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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