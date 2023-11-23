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        Kapıkule'de 33,5 milyon lira diğerinde 25 kilo külçe altın ele geçirildi

        EDİRNE'de,Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenilen piyasa değeri 33 milyon 521 bin lira olan 25 kilo külçe altın ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:00
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        Kapıkule'de 33,5 milyon lira diğerinde 25 kilo külçe altın ele geçirildi
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        EDİRNE'de,Kapıkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenilen piyasa değeri 33 milyon 521 bin lira olan 25 kilo külçe altın ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule'ye gelen otomobili şüphe üzerine X-ray taramasına yönlendirdi. Sürücü T.A., taramaya giren araçtan sırt çantası ile inince ekipler, çantada yaptığı aramada 14 parça halinde 25 kilo 190 gram külçe altın ele geçirdi. Piyasa değeri 33 milyon 521 bin lira olan kaçak altınla ilgili gözaltına alınan T.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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