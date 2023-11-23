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        Keşan´da kuvvetli yağışta lise bahçesi su altında kaldı

        EDİRNE´ninKeşanilçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle lise bahçesi su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:40
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        Keşan´da kuvvetli yağışta lise bahçesi su altında kaldı
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        EDİRNE´ninKeşanilçesinde dün akşam etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle lise bahçesi su altında kaldı.

        Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Edirne´nin Keşan ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kuvvetli yağış nedeniyle Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki Keşan Lisesi´nin bahçesini su bastı. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        TAHTALARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

        Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Keşan Lisesi´nin bahçesindeki kapalı spor salonunda düzenlenen `Üniversite tanıtım günü´ etkinliğine gelen öğrenciler salona ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyeciler tahta palet ve kalaslarla öğrencilerin salona ulaşmasını sağladı. Su baskını nedeniyle Keşan Lisesi bahçesinde yapılamayan `Üniversite tanıtım günleri´ etkinliği açılış programı bitişiğinde bulunan Ahmet Yenice Ortaokulu´nun bahçesinde gerçekleştirildi.

        Meteoroloji'den alınan bilgide ilçede bugün yağış beklenmediği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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