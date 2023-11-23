Hurda toplamak için girdikleri metruk ev çöktü: 2 yaralı EDİRNE'dehurda malzeme toplamak için girdikleri metruk evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Celal Dağlı (61) ile yeğeni Serap Pançin (42) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dağlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

EDİRNE'dehurda malzeme toplamak için girdikleri metruk evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Celal Dağlı (61) ile yeğeni Serap Pançin (42) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dağlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, Meydan Mahallesi Menzil Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Celal Dağlı, yeğeni Serap Pançin ile birlikte hurda toplamak için girdikleri tek katlı metruk evin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, önce enkazdan Pançin'i hafif yaralı olarak kurtardı. Bir süre sonra da Celal Dağlı bilinci kapalı olarak çıkarıldı. Dayı ve yeğen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Dağlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

VALİ SEZER İNCELEMEDE BULUNDU

Edirne Valisi Yunus Sezer, olayın ardından bölgeye gelerek incelemede bulundu. Ekiplerden bilgi alan Sezer, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sezer, "Bugün maalesef burada kullanılmayan bir binada malzeme almaya çalışırken iki vatandaşımız zannediyorum aldıkları malzemenin de hurdanın da etkisiyle beraber binada çökme meydana geliyor. Maalesef ikisi de yaralanıyor. Bir tanesi ağır. İkisi de şu anda hastanede tedavi altında. İnşallah hayati tehlikeleri olmaz ama bir vatandaşımız ağır durumda, dua ediyoruz. Bu tür yapılar, özellikle tehlikeli ve kullanılmayan yapılar var ve buralara girilmemesi gerekiyor. Fakat böyle malzeme alma söz konusu olmuş ve sonucunda da böyle bir çökme meydana gelmiş. İnşallah gerekli tedbirler de alınmış durumda. Geçmiş olsun, Allah şifa versin" dedi.

Mahalleliden Nihat Öztürk ise "Ben taksi durağında oturuyordum. Bize haber ettiler buradan birileri. Evin altında kalanlar olduğunu söylediler, biz de gelip kurtarmaya çalıştık" diye konuştu.