Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü

EDİRNE´ninKeşan ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kadına şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Şehitlik Parkı önünde kortej oluşturan kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Alparslan Türkeş Meydanı´na yürüdü. Yürüyüşe, erkekler de destek verdi. Alparslan Türkeş Meydanı´nda basın açıklamasını okuyan Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, kadına karşı şiddetin engellenmesi için ilgili tüm kurum ile kuruluşları görevlerini yapmaya ve yasaları uygulamaya davet ederek, "Çünkü haklı şiddet yoktur. Geçmişin sevgisizliği, bu günün şiddetini doğuruyor. Çocuklar, çevresindeki bireylerin her davranışını taklit ederler. Bu nedenle kadına şiddetin normal sayıldığı bir toplumda yetişen bir çocuk şiddeti daha da normalleştirir. Biz hayatı var edenleriz. Anayız, doğuran ve çoğaltanız. Şiddete tok, sevgiye açız. Kadınları özgür olmayan toplumların hala ortaçağın karanlıklarında hayat sürdükleri ve insanlığı nasıl kana buladıkları Orta Doğu´ya bakınca net bir şekilde görülmektedir. Aile baskısı ve ekonomik nedenlerden dolayı yoksul, az okumuş erken yaşta evlenmiş çalışmayan kadınlar şiddete daha çok maruz kalıyorlar. Dünya genelinde ekonomik krizin etkisiyle kadınların maruz bırakıldığı eşitsizlikler ve haksızlıklar günden güne artmaktadır. Biz kadınlar en çok en yakınımızdaki erkekler tarafından şiddet görüyor ve öldürülüyoruz. Türlü bahanelerle ilk işten çıkarılan, eğitim hayatından ilk koparılan bizler oluyoruz. Kadınlar olarak tüm bu zorluklara rağmen eşit ve özgür yaşamak için mücadeleden geri durmadık, durmayacağız" dedi.