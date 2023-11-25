Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü

        EDİRNE´ninKeşan ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE´ninKeşan ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kadına şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Şehitlik Parkı önünde kortej oluşturan kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Alparslan Türkeş Meydanı´na yürüdü. Yürüyüşe, erkekler de destek verdi. Alparslan Türkeş Meydanı´nda basın açıklamasını okuyan Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, kadına karşı şiddetin engellenmesi için ilgili tüm kurum ile kuruluşları görevlerini yapmaya ve yasaları uygulamaya davet ederek, "Çünkü haklı şiddet yoktur. Geçmişin sevgisizliği, bu günün şiddetini doğuruyor. Çocuklar, çevresindeki bireylerin her davranışını taklit ederler. Bu nedenle kadına şiddetin normal sayıldığı bir toplumda yetişen bir çocuk şiddeti daha da normalleştirir. Biz hayatı var edenleriz. Anayız, doğuran ve çoğaltanız. Şiddete tok, sevgiye açız. Kadınları özgür olmayan toplumların hala ortaçağın karanlıklarında hayat sürdükleri ve insanlığı nasıl kana buladıkları Orta Doğu´ya bakınca net bir şekilde görülmektedir. Aile baskısı ve ekonomik nedenlerden dolayı yoksul, az okumuş erken yaşta evlenmiş çalışmayan kadınlar şiddete daha çok maruz kalıyorlar. Dünya genelinde ekonomik krizin etkisiyle kadınların maruz bırakıldığı eşitsizlikler ve haksızlıklar günden güne artmaktadır. Biz kadınlar en çok en yakınımızdaki erkekler tarafından şiddet görüyor ve öldürülüyoruz. Türlü bahanelerle ilk işten çıkarılan, eğitim hayatından ilk koparılan bizler oluyoruz. Kadınlar olarak tüm bu zorluklara rağmen eşit ve özgür yaşamak için mücadeleden geri durmadık, durmayacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Edirne'nin kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Erken yaşta diyabet hastanın ömrünü kısaltıyor
        Erken yaşta diyabet hastanın ömrünü kısaltıyor
        Traklar'dan miras dolmenlerin korunması talebi
        Traklar'dan miras dolmenlerin korunması talebi
        Acil serviste sağlık personeline silahlı tehdit kamerada
        Acil serviste sağlık personeline silahlı tehdit kamerada
        TIR dorsesinde 36 kaçak göçmen yakalandı
        TIR dorsesinde 36 kaçak göçmen yakalandı