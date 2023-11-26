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        Trakya'nın yükseklerine kar yağdı

        TRAKYA'nınyüksekkesimlerinde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başladı. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köyleri kar ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:10
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        Trakya'nın yükseklerine kar yağdı
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        TRAKYA'nınyüksekkesimlerinde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başladı. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köyleri kar ile beyaza büründü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'nın yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki köyler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kuraklığın hakim olduğu bölgede, kar yağışı üreticileri sevindirdi. Kırklareli'nin Kofçaz, Demirköy ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesiminde de kar etkili oldu. Karayolları ekipleri, özellikle Bulgaristan'a açılan Dereköy kara yolu üzerinde önlem alıp, tuzlama çalışması yaptı. Tekirdağ'da ise Ganos Dağı'nın yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza bürüdü. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, Trakya soğuk havanın da etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı Kırklareli'de 2, Edirne ve Tekirdağ'da da 4 dereceye düştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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