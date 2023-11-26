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        Trakya'nın yükseklerine kar yağdı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:30
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        Trakya'nın yükseklerine kar yağdı (2)
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        ŞİDDETLİLODOSTATEKNELER SÜRÜKLENDİ

        Trakya'nın yüksek kesimlerini kar yağışı beyaza bürürken, Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu. Sabaha karşı hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan lodos, Enez Balıkçı Barınağı'ndaki tekneleri sürükledi. Denizin taşması nedeniyle kıyıya sürüklenen bazı teknelerde hasar meydana geldi. Teknelerin yanı sıra balıkçıların avcılıkta kullandığı malzemeler de kullanılamaz hale geldi. Balıkçılar, kıyıya sürüklenen tekneleri onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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