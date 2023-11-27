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        Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu

        EDİRNE´ninKeşanilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan (45), bu sabah evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:40
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        Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu
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        EDİRNE´ninKeşanilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan (45), bu sabah evinde ölü bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle´deki Belkoop Sitesi´nde meydana geldi. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan´a bu sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu komşularına bildirdi. Komşuları yalnız yaşayan Altan´ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi. Altan, içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altan´ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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