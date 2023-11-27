Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın öğleden sonra, kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın öğleden sonra, kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında, yarın öğleden sonra Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada İstanbul, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de güney yönlerden rüzgarın saatte 50-80 kilometre esmesi beklendiği belirtildi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması vurgulandı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Asgari ücrette 14 bin TL sınırı…
        Asgari ücrette 14 bin TL sınırı…
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!

        Benzer Haberler

        Eski Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov: Dünyanın kafası barıştan çok savaşla m...
        Eski Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov: Dünyanın kafası barıştan çok savaşla m...
        Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a Trakya Üniversitesince "fahri d...
        Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a Trakya Üniversitesince "fahri d...
        Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu
        Akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı, sabah evinde ölü bulundu
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
        Bulgaristan sınırında yağışlı hava nedeniyle tır kuyruğu uzadı
        Bulgaristan sınırında yağışlı hava nedeniyle tır kuyruğu uzadı
        Balkanlar´da yollar kardan kapandı; Hamzabeyli'de 20 kilometre TIR kuyruğu
        Balkanlar´da yollar kardan kapandı; Hamzabeyli'de 20 kilometre TIR kuyruğu