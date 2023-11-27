Edirne´de devrilerek 9 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

EDİRNE´ninKeşanilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek 9 metre sürüklenen ve park halindeki bir minibüse çarparak duran motosikletin sürücüsü Eyüp Günay (65) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi´ni kullanarak çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı yönüne giden Eyüp Günay yönetimindeki 22 FN 380 plakalı motosiklet, Kızılay Sokak kesişiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 9 metre sürüklenen motosiklet, park halindeki 59 HK 186 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada, sürücü Günay ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Eyüp Günay, ilk müdahalesinin ardından Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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