Yunanistan'a kaçan 13 terör şüphelisi Edirne'de yakalandı
EDİRNE'de,son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
EDİRNE'de,son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5'i PKK/KCK, 8'i de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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