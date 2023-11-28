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        Yunanistan'a kaçan 13 terör şüphelisi Edirne'de yakalandı

        EDİRNE'de,son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:10
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        Yunanistan'a kaçan 13 terör şüphelisi Edirne'de yakalandı
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        EDİRNE'de,son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5'i PKK/KCK, 8'i de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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