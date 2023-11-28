Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Sudem yaralandı

EDİRNE´ninKeşan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Sudem Aynura Ş. (10), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Park halindeyken Davut G.´nin hareket ettirdiği 41 KE 246 plakalı kamyon, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Sudem Aynura Ş.´ye çarptı. Kazada, Sudem Aynura Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudem Aynura Ş. gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Kamyon şoförü Davut G., ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.