Yunanistan'a kaçan 13 terör şüphelisi Edirne'de yakalandı (2)

2FETÖŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçlerince, 4 gün önce Havsa ilçesinde yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan N.K. ve M.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.