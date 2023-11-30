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        Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan 6 yıl 4 ay hapis

        EDİRNE'dehasta yakınıyla gittiği hastanede doktor ve sağlık çalışanını tabanca ile tehdit eden Rifat Kuş (23), saldırıyı sağlık personellerine yönelik gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmadan üst sınır olan 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:20
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        Sağlık çalışanlarını silahla tehdide üst sınırdan 6 yıl 4 ay hapis
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        EDİRNE'dehasta yakınıyla gittiği hastanede doktor ve sağlık çalışanını tabanca ile tehdit eden Rifat Kuş (23), saldırıyı sağlık personellerine yönelik gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmadan üst sınır olan 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

        Edirne'de 24 Ekim gecesi Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi acil servisine, yakınıyla birlikte gelen Rifat Kuş, burada nöbetçi doktor ve sağlık memuru ile tartıştı. Kuş, bu sırada belindeki tabancayı çıkararak, doktor ile sağlık çalışanını tehdit etti. Hastanenin güvenlik görevlileri devreye girerek olayı büyümeden kontrol altına aldı. Olay sonrası gözaltına alınan Kuş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Rifat Kuş hakkında 'Silahlı tehdit suçundan' 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kuş'un acil serviste doktor ve sağlık personelini tehdit edip, belindeki tabancayı çıkararak saldırmak istediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde, hasta olan yakını tekerlekli sandalyede olan Kuş, görevli sağlık personeli ile konuştuktan sonra hasta muayene eden kadın doktor B.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada acil serviste bulunanların müdahale etmeye çalıştığı Kuş, onlardan uzaklaşıp belindeki tabancıyı çıkardı. Silahla doktora doğru yönelen Kuş'a güvenlik görevlisi müdahale ederek, tabancayı kullanmasını engelledi. Bu sırada görevlilere tehditler savuran Kuş, güçlükle sakinleştirilerek, acil servisten çıkarıldı. 

        Tutuklanan Kuş, davanın ilk duruşmasında  hata yaptığını belirterek,  sağlık personelinden özür dileyip, helallik istedi. Kuş, "O gün iyi olaylar yaşamadım. Doktor ve sağlık çalışanının sert üslubundan dolayı sinirlendim. Silahı kimseye doğrultmadım, yaptığımın yanlış olduğunu anlayınca da silahı yanımdaki arkadaşıma verdim. Kimseyi tehdit etmedim. Şikayetlerini geri çeksinler demiyorum ama haklarını helal etsinler" dedi. Doktor B.K., ile sağlık çalışanı A.Ö., Kuş'un cezalandırılmasını talep etti.

        'UTANCIMDAN YÜZLERİNE BAKAMADIM'

        Bugün 2'nci duruşmaya çıkan tutuklu Rifat Kuş, savunmasında dün akşam hastalandığını belirterek, cezaevinden hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kuş, "Hastaneye acil servise gittim. Doktorların bana çok candan ve sıcak davrandığını görüp çok şaşırdım. Utancımdan yüzlerine bakamadım. Doktordan, özür diliyorum, hakkını helal etmesini istiyorum" dedi. Kuş'un avukatı da ilk müdahalenin karşı taraftan geldiğini bu nedenle kendisini korumak için silahına davrandığını söyleyerek, beraatını istedi. Davaya müdahil olan Edirne Sağlık Müdürlüğü avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti. 

        3 YIL 5 AY HAPİS, 6 YIL 4 AYA ÇIKTI 

        Mahkeme, Kuş'a önce 'silahlı tehdit' suçundan 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının dikkate alınmayacağı, pişmanlığını gösteren samimi davranışlarının bulunmadığı değerlendirildiğinden cezada indirim yapılmasına yer olmadığına, silahla tehdit suçu kamu veya özel sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlendiğinden 3359 sayılı kanunun 12'nci ek maddesi uyarınca yarı oranında artırıp, 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ardından, Kuş'un  

        eylemini birden fazla mağdura karşı aynı anda gerçekleştirdiği belirtilerek, katılan sayısını dikkate alarak verilen cezadan ilgili kanun maddeleri gereğince takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına  karar verildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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