Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polisten kış lastiği denetimi

        EDİRNE'depolis ekipleri, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polisten kış lastiği denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'depolis ekipleri, 1 Aralık itibarıyla zorunlu olan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kente girişindeki uygulama noktasında 1 Aralık itibarıyla şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, denetlediği araçların sürücülerini kış lastiği konusunda bilgilendirdi. Şehiriçi Denetleme Şube Müdürlüğü Grup Amiri Mesut Arslan, kış lastiği uygulamasına başladıklarını belirterek, "Lastik ölçme kumpasında gösterildiği üzere kanuni sınır 1,6'dır. 3 milimetre olan yaz lastiği, 4 milimetre olan ise kış lastiği olarak belirlenmiştir. Yaz lastiklerinin soğuk havalarda hiçbir güvenliği yoktur. Hava sıcaklıkların sıfır ve eksi dereceye düşmesi sonucu yaz lastiklerinin özelliği kalmadığı için güvenliği de kalmıyor. Bizler de can ve mal güvenliği açısından uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar kamyon, otobüs, taksiler üzerine zorunlu tutulsa da bu uygulamayı vatandaşlarımıza da kendi hususi araçlarında da can ve mal güvenlikleri açısından kış lastiğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. 

        Uygulamada denetlenen 40 araçtan 1 taksi sürücüsüne 2 bin 568 TL ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
        İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yaka...
        İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şüpheli Edirne'de yaka...
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu