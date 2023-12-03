Edirne'de 1 haftada 308 kaçak göçmen, 6 organizatör yakalandı
EDİRNE'dejandarmanınson 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 308 kaçak göçmen ile 6 organizatör gözaltına alındı.
EDİRNE'dejandarmanınson 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 308 kaçak göçmen ile 6 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 5 araç, durduruldu. Araçlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 308 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin kaçakçılık için kullandığı 5 araca da el konularak, yediemin otoparkına çekildi.
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