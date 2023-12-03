Edirne´de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı EDİRNE´ninUzunköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada Erdoğan At (64), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

EDİRNE´ninUzunköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada Erdoğan At (64), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derecik ile Kavacık köyleri arasında meydana geldi. E.K. yönetimindeki 22 ACS 618 plakalı otomobil; tarladan yola çıktığı belirtilen Erdoğan At yönetimindeki 59 SK 193 plakalı traktöre çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, traktör sürücüsü Erdoğan At´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü E.K., Uzunköprü Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. At´ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.