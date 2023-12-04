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        Su deposundan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

        EDİRNE´ninİpsala ilçesinde kontrol için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düşen belediye işçisi Tayfun Başlı (45), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:30
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        Su deposundan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti
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        EDİRNE´ninİpsala ilçesinde kontrol için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düşen belediye işçisi Tayfun Başlı (45), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde İpsala´ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Paşaköy ile Kumdere köyü arasında bulunan su deposunda meydana geldi. Yenikarpuzlu Belediyesi´nde işçi olarak çalışan Tayfun Başlı, kontrol için çıktığı 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düştü. Mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşamayınca gittikleri su deposunda Tayfun Başlı´yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tayfun Başlı´nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tayfun Başlı´nın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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