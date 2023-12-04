Su deposundan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

EDİRNE´ninİpsala ilçesinde kontrol için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düşen belediye işçisi Tayfun Başlı (45), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İpsala´ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki Paşaköy ile Kumdere köyü arasında bulunan su deposunda meydana geldi. Yenikarpuzlu Belediyesi´nde işçi olarak çalışan Tayfun Başlı, kontrol için çıktığı 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düştü. Mesai arkadaşları cep telefonuyla ulaşamayınca gittikleri su deposunda Tayfun Başlı´yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tayfun Başlı´nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tayfun Başlı´nın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.