Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı

EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i MLKP, 3´ü PKK/KCK, 2´si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 6 terör örgütü şüphelisini yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.