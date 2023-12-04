Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı
EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i MLKP, 3´ü PKK/KCK, 2´si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 6 terör örgütü şüphelisini yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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