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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:50
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'deson bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i MLKP, 3´ü PKK/KCK, 2´si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 6 terör örgütü şüphelisini yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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