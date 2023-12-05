Yangında binada mahsur kalanlar itfaiye merdivenleri ile kurtarıldı

EDİRNE'de5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, binayı saran yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle balkonlardan alınarak kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde 1'inci Murat Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerindeki Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle giriş katında çıkan yangında, dumanlar kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan da yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan ve evlerinin balkonunda panik halinde bulunan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye aracının merdivenleri ile balkondan alınan çocukların da aralarına olduğu 5 kişiye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.