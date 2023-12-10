Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

        EDİRNE'deson1 haftada düzenlenen operasyonlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'deson1 haftada düzenlenen operasyonlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 8 araç, durduruldu. Bu araçlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör, yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 8 araç yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Edirne'de partililerle bir...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Edirne'de partililerle bir...
        Keşan'da üniversite öğrencileri, çocuklar için tiyatro sahneledi
        Keşan'da üniversite öğrencileri, çocuklar için tiyatro sahneledi
        Edirne'de trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de trafik denetimi yapıldı
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Edirne'de cemevi ziyaretind...
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, Edirne'de cemevi ziyaretind...
        Edirne'de uluslararası öğrenciler mis meyve sabunu yapmayı öğrendi
        Edirne'de uluslararası öğrenciler mis meyve sabunu yapmayı öğrendi