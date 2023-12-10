Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
EDİRNE'deson1 haftada düzenlenen operasyonlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.
EDİRNE'deson1 haftada düzenlenen operasyonlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 8 araç, durduruldu. Bu araçlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör, yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 8 araç yediemin otoparkına çekildi.
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