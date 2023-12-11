Çerkezoğlu: Asgari ücrette sözü edilen rakamlar, olması gerekeninin çok uzağında DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücretle ilgili kamuoyunda çeşitli rakamlar konuşuluyor, açlık ile yoksulluk sınırı rakamlarını gördüğümüzde bu sözü edilen rakamların, olması gerekenin çok uzağında olduğu çok açık. Oysa asgari ücret milyonların meselesidir, memleket meselesidir, ciddiyetle ele alınmalıdır" dedi.

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücretle ilgili kamuoyunda çeşitli rakamlar konuşuluyor, açlık ile yoksulluk sınırı rakamlarını gördüğümüzde bu sözü edilen rakamların, olması gerekenin çok uzağında olduğu çok açık. Oysa asgari ücret milyonların meselesidir, memleket meselesidir, ciddiyetle ele alınmalıdır" dedi.

DİSK'in, 2 yıldan bu yana 'gelirde adalet, vergide adalet' sloganıyla sürdürdüğü etkinliklerin son durağı bugün Edirne oldu. Etkinlik kapsamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kentte trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara seslendi. Asgari ücretin milyonları ilgilendiren, devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle asgari ücret tespit yönteminin bu ülkede değişmesinin gerektiğini söylüyoruz. Bütün sendikaların, konfederasyonların söz sahibi olduğu ve uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da olduğu, gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir asgari ücret. Bu böyle olmadığı içindir ki işverenler ve hükümet, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra doğrudan siyasi iktidar tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Yani milyonlar ekmeği, milyonların sofrasındaki ekmek, milyonlarca işçinin, emekçinin çoluğunun çocuğunun geleceği bir kişinin iki dudağının arasına teslim edilmiş durumda. Böylesi bir süreci asla kabul etmiyoruz ve insanca yaşayacak bir asgari ücret için DİSK olarak o masada olmamamıza rağmen, her yıl açıkladığımız raporla, taleplerimizle bu mücadeleyi işyerlerinden başlayarak büyütüyoruz."

'ASGARİ ÜCRETİN ENFLASYON KARŞISINDAKİ KAYBI GİDERİLMELİ'

Asgari ücretin ve bütün ücretlerin, gerçek enflasyon karşısındaki kaybının giderilmesi gerektiğini kaydeden Çerkezoğlu, "Gerçek enflasyon derken neyi kastettiğimizi herhalde hepimiz biliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son derece yanlış biçimde açıklanan o enflasyon değil, gerçek enflasyon. 2 gün önce bir rapor yayınlandı. Bütün dünyada OECD ülkeler içerisinde, o resmi enflasyon rakamlarıyla bile en yüksek gıda enflasyonunun olduğu ülke Türkiye. Dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşadığımız bu ülkede asgari ücretin ve bütün ücretlerin, gerçek enflasyon karşısındaki kaybının giderilmesi o çok övündükleri, büyümeden, milli gelir artışından payını alması ve asgari ücretin bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak belirlenmesi ve açlık ile yoksulluk sınırı rakamları ortada, en azından bir evde iki kişi çalıştığı zaman bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir diyoruz" dedi.

'ASGARİ ÜCRET MEMLEKET MESELESİDİR'

Bu yıl, DİSK olarak asgari ücretle ilgili bir rakam önerisi yapmayacaklarını söyleyen Çerkezoğlu, "Bu yıl ilk kez artık asgari ücrette rakamların peşinde koşmayacağız. O nedenle de bir rakam önerimiz yok. 1 Aralık'ta raporu ve basın toplantısını yaptığımızda da söyledik, biz zamlı asgari ücreti 1 Şubat'ta alacağız. O iki ayda bile söylediğimiz rakamın uçup gideceği çok açık. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücretle ilgili kamuoyunda çeşitli rakamlar konuşuluyor, çok önemli bir gündem çünkü. Ama bu konuşulan rakamların, olması gerekenin çok uzağında olduğu çok açık. Bir geçim ücreti dediğimizde, gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi gerekir dediğimizde, işçinin ailesiyle geçinebileceği bir ücret olmalıdır dediğimizde ve açlık ile yoksulluk sınırı rakamlarını gördüğümüzde bu sözü edilen rakamların olması gerekenin çok uzağında olduğu çok açık. Oysa asgari ücret milyonların meselesidir, memleket meselesidir, ciddiyetle ele alınmalıdır" diye konuştu.