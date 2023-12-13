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        Edirne'de sis etkili oldu

        EDİRNE'desis etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:28
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        EDİRNE'desis etkili oldu, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı.

        Kent, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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