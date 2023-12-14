İstanbul ve Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Trakya bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada, genellikle yağmur ve sağanak, cumartesi sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların cumartesi günü, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.