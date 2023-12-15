Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Marmara için 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerinden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde (Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri düzenlendi
        Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri düzenlendi
        Edirne savunmasının önemli askeri alanlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonu...
        Edirne savunmasının önemli askeri alanlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonu...
        Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık yalı camisinin restorasyonu gelecek ay...
        Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık yalı camisinin restorasyonu gelecek ay...
        Yunanistan'a gidecek demir malzeme yüklü tırda 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunanistan'a gidecek demir malzeme yüklü tırda 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Valisi Sezer, kütüphane inşaat alanında incelemede bulundu
        Edirne Valisi Sezer, kütüphane inşaat alanında incelemede bulundu
        ETSO adalar için uygulanan vize muafiyetini Edirneliler için de talep edece...
        ETSO adalar için uygulanan vize muafiyetini Edirneliler için de talep edece...