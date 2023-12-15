Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Prof. Dr. Kaya: Trakya, yağışta Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi oldu

        TRAKYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Trakya´nın yağış rejiminin, 2022-2023 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin yağış rejimi gibi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Kaya: Trakya, yağışta Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRAKYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Trakya´nın yağış rejiminin, 2022-2023 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin yağış rejimi gibi olduğunu söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Keşan Belediyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası tarafından düzenlenen `Cumhuriyetimizin 100´üncü Yılı Hamzadere Bölgesi Tarım Zirvesi´, Edirne´nin Keşan ilçesinde gerçekleştirildi. Zirveye, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

        'BÖLGEMİZİN ESAS TEMEL ÜRÜNÜ AYÇİÇEĞİ'

        Programda konuşan Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, 2022-2023 yıllarına yağış düşmesi açısından bakıldığında Trakya Bölgesi'nin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi olduğunu belirterek, "24 aylık periyotta baktığımızda aynı Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi Trakya Bölgesi yağış alıyor. Gelecekte de ümit yok. Bugünde yağmur yağıyor ama düzensiz yağışlar gelecekte de bize fırsat vermeyecek. Sezona iyi girdik kış yağışları açısından geçen yılla karşılaştırdığımızda. Son 70 yılın en sıcak ve kurak aralık ayını yaşadık geçen sene. Ocak ayı da benzer şekilde gitti. 2022 yılını ayçiçeğini rekorla kapattık. Çok fazla verim yüksekti, ihtiyacımızı karşıladı. Bölgemizin esas temel ürünü ayçiçeği. Mevcutta da çok fazla sıkıntımız yok aslında. Peki bu kurak koşullarda ayçiçeğinde ne yapacağız? Bence Çukurova güzel bir örnek oldu. Çukurova, Şubat ayında ekiyor. Fırsat olduğu her anda erken ekeceğiz" dedi.

        'TOPRAĞI TOHUMLA BULUŞTURMAMIZ LAZIM'

        Değişen iklim şartları nedeniyle kış döneminde en erken zamanda ayçiçeğinin ekilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Çiftçilerimizin çok sık yaptığı bir hata var. Yerler çok kaba kalıyor. Ayçiçeğinde de buğdayda da böyle. Toprağı tohumla buluşturmamız lazım. Merdane çekerek çıkışlarını çok çabuk ortaya koymamız lazım. Aksi takdirde kaba kalan yerlerde çıkış uzuyor ve vejetasyon gecikiyor. Dekardaki bitki sayısı açısından son derece önemli. Tüm bitkiler için konuşuyorum. Kuraklığa daha dayanıklı bitkiler ekmemiz gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Marmara için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri düzenlendi
        Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri düzenlendi
        Edirne savunmasının önemli askeri alanlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonu...
        Edirne savunmasının önemli askeri alanlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonu...
        Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık yalı camisinin restorasyonu gelecek ay...
        Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık yalı camisinin restorasyonu gelecek ay...
        Yunanistan'a gidecek demir malzeme yüklü tırda 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunanistan'a gidecek demir malzeme yüklü tırda 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Valisi Sezer, kütüphane inşaat alanında incelemede bulundu
        Edirne Valisi Sezer, kütüphane inşaat alanında incelemede bulundu