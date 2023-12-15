Prof. Dr. Kaya: Trakya, yağışta Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi oldu TRAKYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Trakya´nın yağış rejiminin, 2022-2023 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin yağış rejimi gibi olduğunu söyledi.

TRAKYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Trakya´nın yağış rejiminin, 2022-2023 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin yağış rejimi gibi olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Keşan Belediyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası tarafından düzenlenen `Cumhuriyetimizin 100´üncü Yılı Hamzadere Bölgesi Tarım Zirvesi´, Edirne´nin Keşan ilçesinde gerçekleştirildi. Zirveye, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

'BÖLGEMİZİN ESAS TEMEL ÜRÜNÜ AYÇİÇEĞİ'

Programda konuşan Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, 2022-2023 yıllarına yağış düşmesi açısından bakıldığında Trakya Bölgesi'nin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi olduğunu belirterek, "24 aylık periyotta baktığımızda aynı Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi Trakya Bölgesi yağış alıyor. Gelecekte de ümit yok. Bugünde yağmur yağıyor ama düzensiz yağışlar gelecekte de bize fırsat vermeyecek. Sezona iyi girdik kış yağışları açısından geçen yılla karşılaştırdığımızda. Son 70 yılın en sıcak ve kurak aralık ayını yaşadık geçen sene. Ocak ayı da benzer şekilde gitti. 2022 yılını ayçiçeğini rekorla kapattık. Çok fazla verim yüksekti, ihtiyacımızı karşıladı. Bölgemizin esas temel ürünü ayçiçeği. Mevcutta da çok fazla sıkıntımız yok aslında. Peki bu kurak koşullarda ayçiçeğinde ne yapacağız? Bence Çukurova güzel bir örnek oldu. Çukurova, Şubat ayında ekiyor. Fırsat olduğu her anda erken ekeceğiz" dedi.

'TOPRAĞI TOHUMLA BULUŞTURMAMIZ LAZIM'

Değişen iklim şartları nedeniyle kış döneminde en erken zamanda ayçiçeğinin ekilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Çiftçilerimizin çok sık yaptığı bir hata var. Yerler çok kaba kalıyor. Ayçiçeğinde de buğdayda da böyle. Toprağı tohumla buluşturmamız lazım. Merdane çekerek çıkışlarını çok çabuk ortaya koymamız lazım. Aksi takdirde kaba kalan yerlerde çıkış uzuyor ve vejetasyon gecikiyor. Dekardaki bitki sayısı açısından son derece önemli. Tüm bitkiler için konuşuyorum. Kuraklığa daha dayanıklı bitkiler ekmemiz gerekiyor" diye konuştu.