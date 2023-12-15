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        Edirne'de 'torbacı' operasyonuna 16 gözaltı

        EDİRNE'de polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:30
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        Edirne'de 'torbacı' operasyonuna 16 gözaltı
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        EDİRNE'de polisin 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından 16 adrese sabah saatlerinde 103 personelle operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Kongar ile adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. 16 şüpheli, gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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