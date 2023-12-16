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        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'de misafirliğe gittikleri evde, kendilerine saldıran köpeğe taş atan 2 kişiye, köpeğin sahibi ve arkadaşının tabanca ve tüfekle açtığı ateşte, Yakup Uygun (31) öldü, Umutcan Ayaz (22), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:40
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        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı
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        EDİRNE'de misafirliğe gittikleri evde, kendilerine saldıran köpeğe taş atan 2 kişiye, köpeğin sahibi ve arkadaşının tabanca ve tüfekle açtığı ateşte, Yakup Uygun (31) öldü, Umutcan Ayaz (22), yaralandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Uygun ve Umutcan Ayaz, arkadaşları Ş.B. (32) ve U.K.'nin (40) evine misafirliğe gitti. Evin bahçesinde bulunan, Ş.B.'ye ait 'Cane Corso' cinsi köpek, Uygun ve Ayaz'a saldırdı. İki arkadaş köpeğe taş atıp uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğe taş atıldığını gören evdeki Ş.B. ve U.K. ile dışarıdaki Uygun ve Ayaz arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ş.B. ve U.K., av tüfeği ve tabanca ile Uygun ve Ayaz'a ateş açtı. Uygun göğsünden, Ayaz ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Uygun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uygun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Umutcan Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Polis, Ş.B. ve U.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ise köpeği alıp barınağa götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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