Edirne'nin yükseklerine kar yağdı (2)

ENEZ'DETEKNE BATTI, ERİKLİ'DE CADDELER SUYLA KAPLANDI

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesi ve Erikli köyünde poyraz ve sağanak etkili oldu. Ege Denizi'ndeki kuvvetli poyrazda balıkçılar teknelerini Enez'de balıkçı barınağına çekti. Dalgaların vurduğu barınakta 1 amatör balıkçı teknesi battı. Balıkçılar, diğer tekneleri dalgalardan korumak için güvenli bölgelere çekti.

Keşan'ın Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde ise sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle iş yeri ve bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Esnaf ve vatandaşlar, kendi imkanları ile suyu temizlemek için çalışma başlattı.