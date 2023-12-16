Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin yükseklerine kar yağdı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin yükseklerine kar yağdı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENEZ'DETEKNE BATTI, ERİKLİ'DE CADDELER SUYLA KAPLANDI

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesi ve Erikli köyünde poyraz ve sağanak etkili oldu. Ege Denizi'ndeki kuvvetli poyrazda balıkçılar teknelerini Enez'de balıkçı barınağına çekti. Dalgaların vurduğu barınakta 1 amatör balıkçı teknesi battı. Balıkçılar, diğer tekneleri dalgalardan korumak için güvenli bölgelere çekti.

        Keşan'ın Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde ise sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle iş yeri ve bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Esnaf ve vatandaşlar, kendi imkanları ile suyu temizlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı
        Köpeğe taş atan arkadaşlarına silahla ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Organik olmayan atıklar su kaynaklarındaki oksijeni tüketiyor
        Organik olmayan atıklar su kaynaklarındaki oksijeni tüketiyor
        Edirne'nin yükseklerine kar yağdı 
        Edirne'nin yükseklerine kar yağdı 
        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
        Kaleiçi konakları Edirne'ye yeni turizm rotası kazandıracak
        Kaleiçi konakları Edirne'ye yeni turizm rotası kazandıracak