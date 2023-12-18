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        Edirne'de 1209 kaçak göçmen, 35 organizatör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'deson 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:50
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        Edirne'de 1209 kaçak göçmen, 35 organizatör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'deson 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 27 araç, durduruldu. Bu araçlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 27 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 35 organizatör şüphelisi, adli makamlara sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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