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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan ve aralarında terör şüphelilerinin de olduğu 12 kişiden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:50
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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        EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan ve aralarında terör şüphelilerinin de olduğu 12 kişiden 10'u tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 9'u FETÖ/PDY, 1'i PKK silahlı terör örgütü, 1'i 'Silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 1'i 'Göçmen kaçakçılığı' şüphelisi toplam 12 kişi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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