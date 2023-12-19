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        Kapıkule´de otomobilde 33 piton ele geçirildi

        EDİRNE´de,Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada 33 piton ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:30
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        Kapıkule´de otomobilde 33 piton ele geçirildi
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        EDİRNE´de,Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada 33 piton ele geçirildi.

        Kapıkule Sınır Kapısı´nı kullanarak Bulgaristan´dan, Türkiye´ye giriş yapan otomobilde gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. Aramada, çuvallar içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye´ye sokulmak istenen 33 piton ele geçirildi. Yılanlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücüye 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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