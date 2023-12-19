Kapıkule´de otomobilde 33 piton ele geçirildi

EDİRNE´de,Kapıkule Sınır Kapısı´ndan Türkiye´ye giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı´nı kullanarak Bulgaristan´dan, Türkiye´ye giriş yapan otomobilde gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı. Aramada, çuvallar içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye´ye sokulmak istenen 33 piton ele geçirildi. Yılanlar Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücüye 26 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

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